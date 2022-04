§ 650c Abs. 1, 2 BGB: Von der Korbion'schen PreisNiveauFortschreibung zur Vygen'schen AbsolutbetragsFortschreibung und zurück

Von Dr.-Ing. Matthias Drittler



In meinem letzten Blog-Eintrag "Vom Fesseln und Entfesseln: Ambivalenz in § 650c Abs. 1, 2 BGB" beschreibe ich, wie ich für die Bildung von Nachtragspreisen nach alter und neuer Ordnung auf die Begriffe PreisNiveauFortschreibung (Korbion) und AbsolutbetragsFortschreibung (Vygen) komme und warum sie sinnstiftend sind. Deutlich wird in dem Eintrag auch: Die Preise für geänderte und zusätzliche Leistungen nach der Korbion'schen Faustformel (PreisNiveauFortschreibung) zu bilden, ist längst nicht von Gestern, wie es der Gesetzgeber ursprünglich vorhatte, in § 650c Abs. 1 BGB mit AbsolutbetragsFortschreibung (Vygen) geregelt und dann in § 650c Abs. 2 BGB aber weitgehend aufgegeben hat. Die PreisNiveauFortschreibung (Korbion) ist nicht "gekippt", ganz im Gegenteil: Unter dem Schutz und in den Grenzen der Vermutung in § 650c Abs. 2 Satz 2 BGB lebt PreisNiveauFortschreibung (Korbion) weiter.

