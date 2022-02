Ein brillantes Fundstück

Von Dr. Matthias Drittler



Die einen wünschen sich, das Thema möge ganz von der Bildfläche verschwinden. Die Nächsten wenden schlicht den Dreisatz an, mit dem das Maß einer tatsächlich längeren Bauzeit ins Verhältnis zur vereinbarten Bauzeit gesetzt und mit dem Absolutbetrag des ursprünglich kalkulierten Beitrags zur Deckung der Allgemeinen Geschäftskosten (AGK) multipliziert wird, um ihren Auftraggeber nach Abzug eben dieses Absolutbetrages mit einer "Schlicht"-Forderung aus vorgeblich behinderungsveranlasster AGK-Unterdeckung zu konfrontieren und glatt zu überfordern. Und die wiederum Nächsten graben sich mit den rechtlichen und baubetrieblichen Zusammenhängen ein auf der Suche nach einer sachgerechten und rechtlich fundierten Lösung. Das weckt immerhin schonmal Hoffnung für die Sache. Manche unter diesen sehen aber nur auf einen einzelnen Aspekt und verkennen, dass es einen Gesamtrahmen gibt, in dem wir uns bewegen. Sie sagen, was vorne unter der Behinderung an AGK-Deckung fehlt, erwirtschafte der Auftragnehmer später mit der zeitlich verschobenen Leistung. Mit Ausnahme eines denkbaren Zinsnachteils entstehe dem Auftragnehmer kein Nachteil, kein Nachteil aus AGK-Unterdeckung; so etwa Eschenbruch/Fandrey (BauR 2011, 1223), neuerdings auch Retzlaff in Kniffka, Bauvertragsrecht, 3. Printauflage 2018, § 642 Rn. 94. Ein Beobachter der Szenerie spürt (oder weiß?): Dabei kann es nicht bleiben, daran stimmt etwas noch nicht.