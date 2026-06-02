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Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 1360; IMRRS 2026, 0676; IVRRS 2026, 0282
Beitrag in Kürze
Prozessuales
Prozessuale Möglichkeiten sind (rechtzeitig) auszuschöpfen!
BGH, Beschluss vom 02.06.2026 - VI ZB 14/25
Eine auf die Verletzung des Grundrechts auf Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes gestützte Rechtsbeschwerde ist unzulässig, wenn es der Beschwerdeführer im Rahmen des vorinstanzlichen Rechtsmittels versäumt hat, eine Korrektur der geltend gemachten Grundrechtsverletzung zu erwirken oder eine Grundrechtsverletzung zu verhindern (materielle Subsidiarität).*)Volltext