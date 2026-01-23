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IBRRS 2026, 1325; IMRRS 2026, 0654
Beitrag in Kürze
Bauvertrag
Insolvenzverfahren eröffnet: Aufrechnungserklärung anfechtbar!
OLG Celle, Beschluss vom 23.01.2026 - 16 U 102/25
Eine nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Unternehmers vom Besteller erklärte Aufrechnung mit kündigungsbedingten Fertigstellungsmehrkosten ist wegen Gläubigerbenachteiligung anfechtbar, wenn die aufrechenbar gegenüberstehenden Forderungen aus demselben Vertrag stammen.Volltext