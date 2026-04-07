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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 1278; IMRRS 2026, 0631
Beitrag in Kürze
Sachverständige
Fehlende Qualifikation ist kein Befangenheitsgrund!
OLG Dresden, Beschluss vom 07.04.2026 - 4 W 170/26
1. Im Verfahren über die Ablehnung eines Sachverständigen ist dessen Qualifikation für die Beantwortung der Beweisfragen nicht zu prüfen.*)
2. Wird das Ablehnungsgesuch nicht binnen zwei Wochen nach Kenntnis gestellt, ist die Ablehnung nur zulässig, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, ohne sein Verschulden an einer früheren Geltendmachung des Ablehnungsgrundes gehindert gewesen zu sein.*)Volltext