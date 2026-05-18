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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 1247; IMRRS 2026, 0616
Beitrag in Kürze
Sachverständige
Vorschuss überschritten? Keine starre 20%-Erheblichkeitsgrenze!
OLG Bamberg, Beschluss vom 18.05.2026 - 8 W 21/25
Die durch einen gerichtlichen Sachverständigen zu beanspruchende Vergütung ist nicht stets allein deswegen auf die Höhe des angeforderten Auslagenvorschusses begrenzt, weil der in Rechnung gestellte Betrag den Ausgagenvorschuss um mehr als 20 Prozent übersteigt und der Sachverständige hierauf zuvor nicht hingewiesen hat.*)Volltext