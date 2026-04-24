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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 1243; IMRRS 2026, 0612; IVRRS 2026, 0259
Beitrag in Kürze
Prozessuales
Wann muss Kläger bei ausbleibender Vorschussanforderung nachfragen?
BGH, Urteil vom 24.04.2026 - V ZR 124/25
1. Das Gericht darf dem Kläger bei unklaren oder unvollständigen Wertangaben in der Klageschrift aufgeben, seine Angaben zu präzisieren, bevor es den Wert für die Gerichtsgebühren vorläufig festsetzt.*)
2. Zur Nachfrageobliegenheit des Klägers bei ausbleibender Vorschussanforderung.*)Volltext