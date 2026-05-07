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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 1196
Beitrag in Kürze
Bausicherheiten
Wann ist eine "nicht verwendete Sicherheit" zurückzugeben?
BGH, Urteil vom 07.05.2026 - VII ZR 107/25
Die in den Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Ausführungen von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (ZVB/E-StB 2012) enthaltene Klausel
"110 Sicherheitsleistung (§ 17)
...
110.3 Eine nicht verwendete Sicherheit wird zurückgegeben, wenn die Verjährungsfristen für Mängelansprüche abgelaufen sind."
benachteiligt den Auftragnehmer unangemessen im Sinne von § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB und ist daher als vom Auftraggeber gestellte Allgemeine Geschäftsbedingung unwirksam.*)Volltext