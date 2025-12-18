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IBRRS 2026, 1047; IMRRS 2026, 0514; IVRRS 2026, 0216
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Immobilien
Teilungsversteigerung nachlasszugehöriger Grundstücke auch vorab zulässig
OLG Jena, Beschluss vom 18.12.2025 - 6 U 468/25
1. Die Teilungsversteigerung von Nachlassgrundstücken kann von einem Miterben verlangt werden, auch wenn eine Gesamtauseinandersetzung des Nachlasses (noch) nicht erfolgt ist. Dies gilt jedenfalls dann, solange keine entgegenstehende Teilungsanordnung des Erblassers oder eine die Miterben bindende Teilungsabrede vorliegt.
2. Der Zustimmung der übrigen Miterben bedarf es nicht.Volltext