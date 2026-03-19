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IBRRS 2026, 0985
Beitrag in Kürze
Öffentliches Baurecht
Nachtragsbaugenehmigung oder Vollgenehmigung?
OVG Niedersachsen, Urteil vom 19.03.2026 - 1 LB 19/25
1. Die Klage auf Feststellung, dass ein Nachbargebäude nicht von einer Baugenehmigung gedeckt ist, ist zu einer Verpflichtungsklage auf bauaufsichtliches Einschreiten weder subsidiär, noch fehlt dem Kläger aufgrund der Möglichkeit einer solchen Klage das Rechtsschutzbedürfnis.*)
2. Der Umstand, dass die Genehmigungsbehörde in der Formensprache einer Nachtragsbaugenehmigung gehandelt hat, schließt im Einzelfall die Annahme einer Vollgenehmigung des geänderten Vorhabens nicht aus.*)Volltext