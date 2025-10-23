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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 0925; IMRRS 2026, 0461
Beitrag in Kürze
Wohnraummiete
Rauchmelder auf Gemeinschaftsflächen: Wartungskosten umlagefähig?
LG Wuppertal, Urteil vom 23.10.2025 - 9 S 32/25
Soweit die Anbringung und damit die Wartung der Rauchwarnmelder in den Gemeinschaftsflächen weder rechtlich noch tatsächlich erforderlich sind, handelt es sich bei den Wartungskosten auch nicht um sonstige Betriebskosten i.S.d. § 2 Nr. 17 BetrKV (anders als Rauchwarnmelder in den Wohnungen oder Betriebskosten für Lüftungs- und Rauchabzugsanlagen).Volltext