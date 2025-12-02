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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 0924; IMRRS 2026, 0460
Beitrag in Kürze
Wohnraummiete
Anspruch auf Erlaubnis zur Installation eines Balkonkraftwerks?
AG Hamburg-Wandsbek, Urteil vom 02.12.2025 - 714 C 160/25
1. Der Mieter hat auch für die Installation eines Balkonkraftwerks ohne Substanzeinwirkung einen Anspruch auf Erlaubniserteilung gem. § 554 Abs. 1 BGB.
2. Der Vermieter hat aufgrund der latenten Gefahrenträchtigkeit eines solchen Balkonkraftwerkes nicht das Recht, die Erlaubnis für die Installation in jedem Fall zu verweigern; erforderlich ist stets eine Betrachtung des Einzelfalls.Volltext