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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 0907; IMRRS 2026, 0446
Beitrag in Kürze
Wohnraummiete
Exhibitionistische Handlungen führen zur Kündigung!
AG Cham, Urteil vom 26.11.2025 - 6 C 318/25
Dadurch, dass ein Mieter wiederholt Selbstbefriedigungsakte auf dem Balkon vornimmt, stört er den Hausfrieden erheblich und belästigt andere Mieter massiv. Es kann anderen Mietern nicht zugemutet werden, während des Aufenthalts auf dem Balkon diese sexuellen Handlungen beobachten zu müssen.Volltext