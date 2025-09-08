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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 0859
Beitrag in Kürze
Bauvertrag
Ansprechpartner ≠ Vertreter!
KG, Urteil vom 08.09.2025 - 7 U 46/23
1. Leistungen aus einem Rahmenvertrag kann nur ein hierzu bevollmächtigter Vertreter abrufen. Die Benennung von Ansprechpartnern stellt keine Bevollmächtigung zum Abschluss weiterer Werkverträge dar.
2. Ein Anspruch auf Aufwendungsersatz aus einer Geschäftsführung ohne Auftrag scheidet aus, wenn nicht feststeht, für welchen von mehreren in Betracht kommenden Geschäftsherrn der vollmachtlose Vertreter gehandelt hat.Volltext