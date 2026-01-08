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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 0712; IMRRS 2026, 0361
Beitrag in Kürze
Wohnraummiete
Vormiete nicht mitgeteilt: Mieter hat Auskunftsanspruch
LG Berlin II, Beschluss vom 08.01.2026 - 63 S 250/25
1. Die Nichterteilung der Auskunft nach § 556g Abs. 1a BGB durch den Vermieter hindert nicht die Geltendmachung von Auskunftsansprüchen des Mieters nach § 556g Abs. 3 BGB.
2. Zum Einwand der Sittenwidrigkeit der Höhe der Vergütung, die sich ein Rechtsdienstleister für die Geltendmachung von Ansprüchen nach den §§ 556d ff. BGB ("Mietpreisbremse") versprechen lässt.Volltext