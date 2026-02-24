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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 0663; IMRRS 2026, 0333
Beitrag in Kürze
Sachverständige
Keine Vorschussanforderung: Vergütungsverlust bei unterlassenem Hinweis?
OLG Düsseldorf, Beschluss vom 24.02.2026 - 10 WF 1/26
§ 8a Abs. 4 JVEG ist bei pflichtwidrig unterlassenem Hinweis des Sachverständigen nicht analog auf die Fälle anzuwenden, in denen zwar kein Auslagenvorschuss eingefordert worden ist, das erkennende Gericht aber im Zuge der Auftragserteilung eine Kostengrenze genannt hat.Volltext