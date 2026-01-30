Urteilssuche
ibr-online. Die Datenbank für
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Kostenloses Probeabo
|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 0603; IMRRS 2026, 0305
Beitrag in Kürze
Wohnungseigentum
Wann müssen Alternativangebote vorliegen?
LG Frankfurt/Main, Beschluss vom 30.01.2026 - 2-13 S 37/25
1. Zu den Anforderungen an die Rechtzeitigkeit der Vorlage von Unterlagen vor Beschlussfassung.*)
2. Ist die Finanzierung einer Sanierungsmaßnahme gesichert, ist der Sanierungsbeschluss nicht deshalb anfechtbar, weil die Eigentümer den Beschluss über die konkrete Art der Mittelaufbringung auf eine kurze Zeit später stattfindende Eigentümerversammlung vertagen.*)Volltext