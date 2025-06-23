Urteilssuche
|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 0550; VPRRS 2026, 0053
Beitrag in Kürze
Vergabe
Lass die Kirche im Dorf!
VK Sachsen, Beschluss vom 23.06.2025 - 1/SVK/009-25
1. Ein Aufklärungsverlangen kann rechtswidrig sein, wenn der öffentliche Auftraggeber eine Aufklärung über den Preis verlangt, ohne dass dafür die Voraussetzungen nach § 16d EU Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 VOB/A 2019 vorliegen.*)
2. Eine ungewöhnliche Kalkulation bei nur einer Minimalposition rechtfertigt nicht, in eine detaillierte Überprüfung einzusteigen.*)Volltext