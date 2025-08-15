Urteilssuche
IBRRS 2026, 0534; IMRRS 2026, 0279
Wohnraummiete
Papierfischchenbefall ist kein vertragsgemäßer Zustand!
AG Hamburg, Urteil vom 15.08.2025 - 49 C 2/24
Auch ein eher geringer Befall von Papierfischchen ist nicht als vom vertragsgemäßen Zustand gedeckt anzusehen. Der Vermieter muss ihn fachgerecht beseitigen. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Minderung an der Erheblichkeitsschwelle des § 536, Abs. 1 Satz 3 BGB scheitern würde.*)Volltext