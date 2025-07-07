Urteilssuche
IBRRS 2026, 0529; IMRRS 2026, 0275
Beitrag in Kürze
Wohnungseigentum
Keine eigenmächtige Vorschussentnahme durch den Verwalter!
AG Köln, Urteil vom 07.07.2025 - 202 C 27/25
Der Verwalter ist ohne Vereinbarung nicht berechtigt, sich Vorschüsse vor Rechnungsstellung wegen erbrachter Leistungen zu gewähren. Durch die eigenmächtige Entnahme solcher Beträge verletzt er die ihm aus dem Verwaltervertrag gegenüber der GdWE obliegenden Verpflichtungen.Volltext