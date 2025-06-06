Urteilssuche
IBRRS 2026, 0528; IMRRS 2026, 0274
Wohnungseigentum
Als Grundbeschluss nicht erkennbar: Beschluss ist unbestimmt!
AG Charlottenburg, Urteil vom 06.06.2025 - 73 C 15/25
Es verstößt gegen die Grundsätze ordnungsmäßiger Verwaltung nach § 18 Abs. 2 WEG, wenn bei einem Beschluss nicht erkennbar ist, dass es sich lediglich um einen Grundbeschluss handeln soll, der durch einen späteren Ausführungsbeschluss noch konkretisiert werden soll.Volltext