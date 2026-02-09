Urteilssuche
IBRRS 2026, 0444; IMRRS 2026, 0231
Beitrag in Kürze
Wohnraummiete
Aufklärungspflicht des Vermieters über eine Verkaufsabsicht?
LG Stuttgart, Beschluss vom 09.02.2026 - 13 S 67/25
Eine Aufklärungspflicht des Vermieters über eine Verkaufsabsicht besteht vor Abschluss eines unbefristeten Mietvertrags jedenfalls dann nicht, wenn diese noch nicht auf einen konkreten Kaufinteressenten konkretisiert ist (Fortführung von BGH, Urteil vom 04.02.2015 VIII ZR 154/14, IMR 2015, 139).*)Volltext