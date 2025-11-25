Urteilssuche
|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 0421
Beitrag in Kürze
Öffentliches Baurecht
Abwägungsfehlerfreie Festsetzung von Freiflächen?
VGH Bayern, Beschluss vom 25.11.2025 - 1 N 23.932
Eine Planung kann in nicht zu beanstandender Weise zur Sicherung von Freiflächen und Sichtbeziehungen landwirtschaftliche Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind, festsetzen. Schließt ein Bebauungsplan eine (weitere) Bebauung aus, so setzt eine ordnungsgemäße Abwägung voraus, dass nicht nur die städtebauliche Erforderlichkeit der Festsetzung in die Erwägungen eingestellt wird.*)Volltext