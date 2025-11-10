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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 0418; IMRRS 2026, 0221; IVRRS 2026, 0098
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Prozessuales
Richterliche Störgefühle" sind irrelevant!
OLG München, Beschluss vom 10.11.2025 - 14 W 1459/25
Die Zulässigkeit isolierter selbständiger Beweisverfahren beurteilt sich insbesondere danach, ob der Katalog des § 485 Abs. 2 Satz 1 ZPO die antragstellerseits formulierten Sachverständigenfragen abdeckt; dass die zu erwartenden Sachverständigenantworten gemäß der vorausschauenden richterlichen Einschätzung in einem sich abzeichnenden Hauptsacheverfahren möglicherweise unbehelflich sein werden, hat außen vor zu bleiben.Volltext