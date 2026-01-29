Urteilssuche
|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 0270; IMRRS 2026, 0136
Beitrag in Kürze
Immobilienmakler
Bei der Wohnungssuche diskriminiert: Makler muss Entschädigung zahlen
BGH, Urteil vom 29.01.2026 - I ZR 129/25
Der vom Vermieter anlässlich der Vermietung von Mietwohnungen mit der Entscheidung über die Vergabe von Besichtigungsterminen oder der Auswahl von Mietinteressenten betraute Makler unterliegt dem zivilrechtlichen Benachteiligungsverbot des § 19 Abs. 2 AGG und haftet unter den Voraussetzungen des § 21 Abs. 2 Satz 1 und 3 AGG auf Schadensersatz und Entschädigung.*)Volltext