|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2026, 0056
Mit Beitrag
Öffentliches Baurecht
Keine Maisonettewohnung im Milieuschutzgebiet!
VG Frankfurt/Main, Urteil vom 10.12.2025 - 8 K 944/20
Ein Vorhaben mit mehreren für sich genommen unkritischen Änderungen einer Bestandswohnung im Dachgeschoss im Verbund mit der Schaffung einer Maisonettewohnung unter Nutzung des Spitzbodens führt zu einem Konflikt mit der Erhaltungssatzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung (Milieuschutzsatzung).Volltext