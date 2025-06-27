Urteilssuche
IBRRS 2026, 0042; IMRRS 2026, 0025
Beitrag in Kürze
Wohnraummiete
Entzug der Wohnberechtigung = Kündigungsgrund!
AG Frankfurt/Main, Urteil vom 27.06.2025 - 33076 C 50/25
1. Der Entzug der Wohnberechtigung berechtigt den Vermieter einer Sozialwohnung zur Kündigung.
2. Dies gilt erst recht, wenn das Amt für Wohnungswesen den Vermieter zur Kündigung aufgefordert und auf den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit verwiesen hat, der zur Verhängung eines Bußgeldes führen kann.Volltext