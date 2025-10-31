Urteilssuche
IBRRS 2026, 0012
Beitrag in Kürze
Bauvertrag
Angebot nach drei Monaten angenommen: Kein Vertragsschluss!
LG Darmstadt, Urteil vom 31.10.2025 - 19 O 185/24
1. Auch ein Verbraucherbauvertrag ist grundsätzlich bei Abschluss unter Anwesenden sofort anzunehmen, § 147 Abs. 1 Satz 1 BGB.*)
2. Die Annahme mehrere Monate nach der Erklärung des Verbrauchers und nach Ablauf eines eingeräumten Widerrufsrechts ist nicht mehr rechtzeitig im Sinne des § 147 Abs. 2 BGB.*)
3. Zum Rechtsbindungswillen auf Abschluss eines Vertrages, wenn beide Parteien bereits davon ausgehen, ein Vertrag sei abgeschlossen worden.*)Volltext