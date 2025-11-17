Urteilssuche
|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2025, 3306; IMRRS 2025, 1625
Mit Beitrag
Nachbarrecht
Muss der Nachbar Schutzmaßnahmen gegen Starkregen ergreifen?
OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.11.2025 - 9 U 92/22
1. § 27 NachbG-NW macht den Grundstückseigentümer nicht zum Garanten dafür, dass auf das Nachbargrundstück keinerlei Niederschlag von den baulichen Anlagen auf sein Grundstück gelangt.
2. Voraussetzung für den Anspruch aus §§ 27, 29 NachbG-NW ist nicht, dass das Grundstück vollständig vor Überschwemmungen geschützt ist. Eine spürbare Verminderung ist ausreichend.Volltext