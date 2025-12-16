Urteilssuche
IBRRS 2025, 3300; VPRRS 2025, 0264
Vergabe
Auftraggeber darf auf Richtigkeit eines Steuerbescheids vertrauen!
VK Bremen, Beschluss vom 16.12.2025 - 13-VK 1/25
Der öffentliche Auftraggeber muss einen von der Umsatzsteuer befreienden Bescheid nicht eigenständig auf seine Rechtmäßigkeit oder steuerrechtliche Tragfähigkeit überprüfen (Anschluss an VK Bund, VPR 2025, 112 = IBR 2025, 479). Dies gilt jedenfalls dann, wenn keine Umstände vorliegen, die die Unrichtigkeit der Bescheinigung ohne vertiefte rechtliche oder tatsächliche Prüfung als offenkundig erscheinen lassen.Volltext