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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2025, 3149; IMRRS 2025, 1562
Beitrag in Kürze
Wohnraummiete
Abtretungen an Conny übervorteilen den Mieter und sind damit unwirksam
AG Berlin-Mitte, Urteil vom 24.11.2025 - 113 C 5049/25
1. Ein besonders auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung bei der vereinbarten Abtretung führt zur Unwirksamkeit des Vertrags.
2. Das Angebot von Rechtsdienstleistungen durch Nicht-Anwälte und deren Honorierung muss sich an den Gebühren für Anwälte messen lassen und verstößt gegen die guten Sitten, wenn es der gesetzlichen Regelung zuwider läuft.
3. Ansonsten ist die Abtretung von Ansprüchen des Mieters gem. § 138 Abs. 1 BGB wegen wucherähnlicher Geschäfte nichtig.Volltext