IBRRS 2025, 2950; IMRRS 2025, 1471; IVRRS 2025, 0617
Hauptsacheverfahren anhängig: Beweisverfahren unzulässig!
OLG Hamburg, Beschluss vom 05.11.2025 - 4 W 152/25
Verteidigt sich der Antragsteller in einem Klageverfahren mit Einwendungen, deren Tatsachengrundlage Gegenstand des selbständigen Beweisverfahrens ist, steht das Klageverfahren als anhängiger Rechtsstreit der Einleitung eines Beweisverfahrens entgegen.Volltext