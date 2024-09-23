Urteilssuche
IBRRS 2025, 2944; IMRRS 2025, 1469
Beitrag in Kürze
Wohnungseigentum
Versammlung eigenmächtig einberufen: Beschlüsse (nur) anfechtbar!
LG Gera, Urteil vom 23.09.2024 - 5 S 199/23
1. Die eigenmächtige Einberufung einer Eigentümerversammlung durch einen Miteigentümer führt zu anfechtbaren, nicht aber zu nichtigen Beschlüssen.*)
2. Das Gebrauchmachen von einer angefochtenen - nicht bereits rechtskräftig für ungültig erklärten Beschlussfassung - Ermächtigung zur Einberufung und das Verweigern einer Terminsverlegung bei einer Klein-Anlage führt zur Ungültigerklärung auch der Zweitbeschlüsse.*)Volltext