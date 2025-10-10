Urteilssuche
IBRRS 2025, 2894; IMRRS 2025, 1439
Beitrag in Kürze
Wohnungseigentum
Bauliche Veränderung ermöglicht Umnutzung: Gestattungsbeschluss anfechtbar?
BGH, Urteil vom 10.10.2025 - V ZR 192/24
Wird einem Wohnungseigentümer eine bauliche Veränderung gestattet, die die Möglichkeit eröffnet, Räumlichkeiten entgegen einer vereinbarten Zweckbestimmung (hier: Keller) zu nutzen, führt dies jedenfalls dann nicht zur Anfechtbarkeit des Gestattungsbeschlusses, wenn auch eine nach der Vereinbarung zulässige Nutzung weiterhin möglich ist.*)Volltext