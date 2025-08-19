Urteilssuche
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
Bau-, Architekten- und Immobilienrecht.
IBRRS 2025, 2890
Mit Beitrag
Architekten und Ingenieure
Als Stadtplaner genügt achtsemestriges Architekturstudium!
OVG Sachsen, Beschluss vom 19.08.2025 - 6 A 395/22
1. Ein achtsemestriges Architekturstudium mit Schwerpunkt Städtebau genügt für die Eintragung als Stadtplaner der Architektenkammer Sachsen nach SächsArchG a.F.
2. Im Gegensatz zur aktuellen Fassung des Gesetzes enthält das SächsArchG a.F. über die Studiendauer keine besonderen inhaltlichen Anforderungen.Volltext