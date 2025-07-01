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|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2025, 2886; IMRRS 2025, 1433; IVRRS 2025, 0597
Mit Beitrag
Zwangsvollstreckung
Kein automatischer Räumungsschutz bei Suizidgefahr II
LG Ravensburg, Beschluss vom 01.07.2025 - 1 T 20/25
2. Eine vorhandene Suizidgefahr führt nicht automatisch zu einem erfolgreichen Räumungsschutzantrag. Es muss eine konkrete Suizidgefahr nachgewiesen werden.
2. Bei der Gewährung eines weiteren Vollstreckungsaufschubs ist die bisherige Dauer des Räumungsvollstreckungsverfahrens zu berücksichtigen.Volltext