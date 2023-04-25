Urteilssuche
IBRRS 2025, 2736
Beitrag in Kürze
Architekten und Ingenieure
Leistungen trotz angeordneten "Planungsstopps" erbracht: Planer erhält kein Honorar!
OLG Bamberg, Beschluss vom 25.04.2023 - 12 U 96/22
1. Erbringt der Planer Leistungen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung (noch) nicht erforderlich sind ("Vorpreschen"), steht ihm eine Vergütung hierfür grundsätzlich nicht zu.
2. Das ist auch dann anzunehmen, wenn der Auftraggeber einen vorübergehenden "Planungsstopp" angeordnet hat.Volltext