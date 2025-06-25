Urteilssuche
|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2025, 2668; IMRRS 2025, 1321
Mit Beitrag
Rechtsanwälte
Schriftsätze müssen einfach oder qualifiziert elektronisch signiert sein!
OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 25.06.2025 - 5 A 1399/22
1. Schriftsätze, die über das beA übermittelt werden, müssen einfach oder qualifiziert elektronisch signiert sein.
2. Da Rechtsanwälte verfahrensleitende Schriftsätze über das beA nur selbst übertragen dürfen, müssen sie deren Inhalt vor Versand prüfen.Volltext