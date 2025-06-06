Urteilssuche
IBRRS 2025, 2643; IMRRS 2025, 1307; IVRRS 2025, 0538
Einfache E-Mail ist kein elektronisches Dokument!
LAG Niedersachsen, Beschluss vom 06.06.2025 - 4 Ta 114/25
1. Eine per E-Mail eingereichte Beschwerdeschrift wahrt die nach Maßgabe des ( ) § 130a ZPO zulässige elektronische Form der Einreichung nicht.*)
2. Auch wenn das der E-Mail angefügte Dokument eine Unterschrift aufweist und Bestandteil der elektronischen Akte geworden ist, ist die Schriftform nach ( ) § 569 Abs. 2, § 130 Nr. 6 ZPO nicht gewahrt.*)Volltext