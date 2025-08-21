Urteilssuche
|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2025, 2572; VPRRS 2025, 0197
Beitrag in Kürze
Vergabe
Wenn es mal wieder schnell gehen muss ...
AG Rostock, Urteil vom 21.08.2025 - 50 C 160/25
1. Fehlende Unterlagen sind nach Aufforderung durch den öffentlichen Auftraggeber innerhalb einer angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist, die sechs Kalendertage nicht überschreiten soll, vom Bieter vorzulegen.
2. Bei Eilbedürftigkeit kann auch eine sehr kurze Frist von rund acht Stunden angemessen sein.Volltext