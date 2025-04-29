Urteilssuche
|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2025, 2348; IMRRS 2025, 1166; IVRRS 2025, 0478
Beitrag in Kürze
Prozessuales
Wenn die Steilvorlage des Beklagten ungenutzt bleibt ...
OLG Celle, Urteil vom 29.04.2025 - 5 U 1/25
Der Kläger kann sich nach dem Grundsatz der Gleichwertigkeit des Parteivorbringens zwar die von seinem Sachvortrag abweichenden - und für ihn günstigen - Behauptungen des Beklagten zu eigen machen und seine Klage darauf stützen. Das Vorbringen des Beklagten darf der Entscheidung aber nur dann zugrunde gelegt werden, wenn der Kläger es sich zumindest hilfsweise zu eigen macht (hier verneint).Volltext