IBRRS 2025, 2236
Bauhaftung
Bagger rollt über Fuß: Unfallverhütungsvorschriften verletzt!
OLG Frankfurt, Beschluss vom 23.07.2025 - 30 U 68/25
1. Zur Konkretisierung von Sorgfaltsanforderungen können Unfallverhütungsvorschriften und die Anleitung des Herstellers herangezogen werden. Sie sind in diesem Sinne zur Führung eines Anscheinsbeweises geeignete Erfahrungsgrundsätze.*)
2. Beim Rückwärtsfahren auf einer Baustelle ist § 9 StVO analog anwendbar.*)Volltext