IBRRS 2025, 2130; IMRRS 2025, 1057; IVRRS 2025, 0675
Insolvenzrecht
Anspruch auf Löschung einer Baulast nach Vertragsbeendigung
OLG Düsseldorf, Urteil vom 01.07.2025 - 24 U 23/24
1. Ein schuldrechtlicher Anspruch des Verpächters gegenüber dem Pächter auf Löschung der Baulast begründet kein Aussonderungsrecht gem. § 47 InsO.*)
2. § 818 Abs. 4 BGB verweist nicht auf die allgemeinen schuldrechtlichen Bestimmungen der §§ 280, 281 BGB.*)Volltext