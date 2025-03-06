Urteilssuche
|1 Volltexturteil gefunden
IBRRS 2025, 1964; IMRRS 2025, 0965
Beitrag in Kürze
Sachverständige
Befangenheit wegen Gutachtenmängeln?
BayObLG, Beschluss vom 06.03.2025 - 101 Sch 27/24
Lücken und Unzulänglichkeiten in den Ausführungen eines gerichtlich bestellten Sachverständigen stellen für sich genommen dessen Unparteilichkeit nicht in Frage. Sie rechtfertigen eine Ablehnung wegen Befangenheit nur, wenn Umstände hinzutreten, die darauf schließen lassen, dass die Mängel auf einer Voreingenommenheit des Sachverständigen beruhen (vorliegend in Bezug auf eine Sachverständige für das Recht der Volksrepublik China verneint).*)Volltext