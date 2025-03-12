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"Neubauförderung muss einfacher werden"
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Zum Kabinettsbeschluss des Bundeshaushalts 2027 erklärt Mathias Schäfer, Präsident des Bundesverbands Deutscher Fertigbau (BDF): "Es ist richtig und wichtig, dass die Mittel für nachhaltigen und bezahlbaren Wohnraum verstetigt werden. Aber die Förderung ist aktuell noch zu unübersichtlich, zu kompliziert und mit zu viel Aufwand verbunden. Gerade für Familien, die den Sprung ins Wohneigentum schaffen wollen, ist das in der Praxis kaum zu handhaben.
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