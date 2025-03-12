VPB: Regenwasser (1/3) - ableiten und sammeln

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Mangelfolgeschäden verjähren fünf Jahre nach Abnahme!
OLG Naumburg, 21.04.2026 - 2 U 78/25
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Abtretungen an Conny übervorteilen den Mieter und sind damit unwirksam
AG Berlin-Mitte, 24.11.2025 - 113 C 5049/25
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Mängelvorbehalt will gelernt sein!
LG Stuttgart, 12.05.2026 - 7 O 133/25
Volltext
Global-Pauschalvertrag" wird gekündigt: Wie ist abzurechnen?
OLG Frankfurt, 12.03.2025 - 29 U 41/23
Volltext
Anderweitig eingesetztes Personal ist nicht unproduktiv!
OLG Frankfurt, 22.06.2026 - 21 U 32/25
Volltext
Prüfung außervergaberechtlicher Vorschriften im Nachprüfungsverfahren?
OLG Frankfurt, 16.06.2026 - 11 Verg 2/26
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Neueste Leseranmerkungen
OLG Dresden:
Zusatzhonorar wegen Bauzeitverlängerung setzt Bauzeitvereinbarung voraus!
IBR-Beitrag
EuGH:
Preis als einziges Zuschlagskriterium (nur) bei Standard-Dienstleistung?
VPR-Beitrag
LG Darmstadt:
Ingebrauchnahme nach Aufbau: Gerüstbauarbeiten abgenommen!
IBR 2025, 1054 (nur online)
BGH:
Rückforderung von Abschlagszahlungen: Wer hat für was die Beweislast?
IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Dach für PV-Anlage vermietet: Wer haftet für Schäden am Dach?
IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Planerhaftung für Verzögerungsschäden nur mit bauablaufbezogener Darstellung!
IBR 2026, 354
OLG Schleswig/BGH:
Auch nicht freigegebene Rechnung ist zu bezahlen!
IBR 2026, 334
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weitere Beiträge
OLG München/BGH:
Vereinbarung einer bestimmten Kalenderwoche als Termin für Montage genügt nicht stets für Verzugseintritt!
IBR-Beitrag
BVerwG:
Konfliktverlagerung auf die Ebene des Planvollzugs?
IBR-Beitrag
AG Wedding:
Keine Mietpreisbremse bei Altvertragsübernahme
IMR-Beitrag
AG Berlin-Mitte:
Mietpreisbremse: Abtretung an Legal-Tech-Unternehmen wegen Wuchers unwirksam
IMR-Beitrag
VG Berlin:
WEG ist für das Gemeinschaftseigentum verantwortlich!
IMR-Beitrag
OLG Celle/BGH:
Statiker stellt Schlussrechnung: Schlüssige Abnahme nach drei Monaten!
IBR-Beitrag
VG Karlsruhe:
Eis im Sommer, ja gern. Aber bitte keine Eisdiele als Nachbarn!
IBR-Beitrag
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OLG Frankfurt:
Anderweitig eingesetztes Personal ist nicht unproduktiv!
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OLG Frankfurt:
Global-Pauschalvertrag" wird gekündigt: Wie ist abzurechnen?
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AG Hamburg:
Wer durchbohrt, braucht eine Genehmigung!
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BGH:
Kosten einer Bonitätsauskunft sind kein Verzugsschaden!
Volltext
AG Frankfurt/Main:
Mietpreisbremse gilt in Frankfurt nicht mehr!
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AG Berlin-Mitte:
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VPB: Regenwasser (1/3) - ableiten und sammeln
© Willowpix - iStock
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