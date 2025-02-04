Bundesregierung plant Neuregelungen im Mietrecht

Schließen Sie haben soeben den Bereich betreten. Hier bekommen Sie alle für diesen Bereich relevanten Inhalte gefiltert angezeigt. Mit Klick auf "Alle Sachgebiete" links kommen Sie jederzeit wieder zu den ungefilterten Übersichten.

Treffervorschau

Treffer Pfeil
Architekten- &
Ingenieurrecht Recht
am Bau Bauträger-
recht Versiche-
rungsrecht Öffentl. Bau- &
Umweltrecht Vergabe-
recht Sachverstän-
digenrecht Immobilienrecht
Kauf/Miete/WEG Zivilprozess &
Schiedswesen
Zielgruppen
Alle Sachgebiete

 [Hilfe]

Bei Eingabe mehrerer Suchbegriffe, getrennt durch Leerzeichen, werden Texte gefunden, in denen alle Suchbegriffe vorkommen.

Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

Sie können den Platzhalter * einsetzen: "pauschal*" findet z.B. auch "Pauschalhonorar".

Bei Eingabe eines Aktenzeichens wird automatisch nach der zugehörigen Entscheidung und weiteren Texten, in denen diese zitiert wird, gesucht, bei Eingabe eines Datums nach allen Entscheidungen mit diesem Verkündungsdatum.

Oder-Suche: geben Sie zwischen mehreren Suchbegriffen ODER ein (großgeschrieben), um Dokumente zu finden, in denen mindestens einer der Begriffe vorgekommt.

Phrasensuche: genaue Wortfolgen können Sie mittels Anführungszeichen (") suchen.

Kostenloses ProbeaboOK
Nachrichtensuche
 nur im Titel
Aktuelles
Meistgelesen
Tiefgarage im Grundwasser: Anforderungen an Bedenkenhinweis?
OLG München, 25.09.2023 - 9 U 7342/22 Bau
Dokument öffnen Volltext
Notwendige Leistungen sind auch ohne Auftrag" zu vergüten!
OLG Naumburg, 23.02.2026 - 12 U 96/25
Dokument öffnen Volltext
Objektbegehung ist kein Spaziergang!
OLG München, 24.02.2026 - 27 U 2266/25 Bau
Dokument öffnen Volltext
Kann die WEG Mängelrechte gegen den Bauträger durchsetzen?
LG Dortmund, 04.02.2025 - 1 S 97/24
Dokument öffnen Volltext
Mangelfolgeschäden verjähren fünf Jahre nach Abnahme!
OLG Naumburg, 21.04.2026 - 2 U 78/25
Dokument öffnen Volltext
Untätigkeit der Parteien: Verjährungsfalle" Verfahrensstillstand?
BGH, 12.06.2026 - V ZR 205/24
Dokument öffnen Volltext

Neueste Leseranmerkungen
LG Darmstadt:
Ingebrauchnahme nach Aufbau: Gerüstbauarbeiten abgenommen!
Dokument öffnen IBR 2025, 1054 (nur online)
BGH:
Rückforderung von Abschlagszahlungen: Wer hat für was die Beweislast?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Brandenburg:
Dach für PV-Anlage vermietet: Wer haftet für Schäden am Dach?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Planerhaftung für Verzögerungsschäden nur mit bauablaufbezogener Darstellung!
Dokument öffnen IBR 2026, 354
OLG Schleswig/BGH:
Auch nicht freigegebene Rechnung ist zu bezahlen!
Dokument öffnen IBR 2026, 334
LG Cottbus:
Bausache ist auch Handelssache: Baukammer oder KfH zuständig?
Dokument öffnen IBR 2026, 382
OLG Naumburg:
Behinderung weggefallen: Auftragnehmer muss Arbeiten zügig fortführen!
Dokument öffnen IBR 2026, 177
Neueste Beiträge:
EuGH:
Preis als einziges Zuschlagskriterium (nur) bei Standard-Dienstleistung?
Dokument öffnen VPR-Beitrag
AG Brakel:
Keine Anwaltskostenerstattung für Vermieter von den Mietern trotz Obsiegens bei Gericht!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
OLG Stuttgart:
MaBV-Vorauszahlungsbürgschaft: Rückgabepflicht bei Verwirkung gesicherter Ansprüche
Dokument öffnen IBR-Beitrag
AG Brakel:
Vergleich im anderen Rechtsstreit schlägt auf weiteres Verfahren derselben Parteien durch!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
Zeitschriftenschau:
Stufenvertrag gekündigt: Kündigungsvergütung auch für nicht abgerufene Stufen?
Dokument öffnen IBR-Beitrag
OVG Nordrhein-Westfalen:
Die automatisierte Eingangsbestätigung ist und bleibt bei Fristen das A und O!
Dokument öffnen IBR-Beitrag
LG Düsseldorf:
Kündigung wegen Wohnungsprostitution bedarf konkreter Nachweise!
Dokument öffnen IMR-Beitrag
weitere Beiträge
Neueste Volltexturteile:
AG Frankfurt/Main:
Mietpreisbremse gilt in Frankfurt nicht mehr!
Dokument öffnen Volltext
AG Berlin-Mitte:
Abtretungen an Conny übervorteilen den Mieter und sind damit unwirksam
Dokument öffnen Volltext
OLG Naumburg:
Mangelfolgeschäden verjähren fünf Jahre nach Abnahme!
Dokument öffnen Volltext
OLG Frankfurt:
Prüfung außervergaberechtlicher Vorschriften im Nachprüfungsverfahren?
Dokument öffnen Volltext
AG Hamburg:
Betriebskosten: Bitte verständlich!
Dokument öffnen Volltext
OLG Naumburg:
Notwendige Leistungen sind auch ohne Auftrag" zu vergüten!
Dokument öffnen Volltext
AG Hamburg:
Strom ≠ Beleuchtung!
Dokument öffnen Volltext
weitere Volltexturteile

Nachrichten in allen Sachgebieten


Online seit heute

Bundesregierung plant Neuregelungen im Mietrecht
Bild
© Robert Kneschke - Fotolia.com
Der Bundestag will sich am Donnerstag, 9. Juli 2026, in erster Lesung mit dem von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines Gesetzes "zur Änderung des Rechts der Wohn- und Geschäftsraummiete" (21/6807(Dokument, öffnet ein neues Fenster)) befassen. Ziel des Entwurfs ist es laut Bundesregierung, der Mietpreisbremse "mehr Geltung" zu verschaffen, den Markt für langfristig anzumietende Wohnungen zu erweitern und so "die Voraussetzungen für bezahlbares und sicheres Wohnen zu verbessern".
Dokument öffnen mehr…