VPB: Pfusch am Bau - wie private Bauherren sich absichern können

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Lieferung KW 20 = verbindlicher Vertragstermin?
OLG München, 18.09.2024 - 28 U 1261/24 Bau
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Rückforderung von Vorauszahlungen: Wer muss was beweisen?
BGH, 10.06.2026 - VII ZR 86/23
Volltext
Rechtsanwendung nach Schema F ist kein Anwaltsprivileg!
OLG Naumburg, 18.06.2026 - 9 U 8/26
Volltext
Montage von PV-Anlagen nur mit Handwerksrolleneintrag!
OLG Koblenz, 02.06.2026 - 9 U 1015/25
Volltext
BIEGE-Ausschluss wegen Steuerschulden eines BIEGE-Mitglieds?
Generalanwalt beim EuGH, 07.05.2026 - Rs. C-268/25
Volltext
(Nach-)Erfüllungsansprüche verwirkt: MaBV-Bürgschaft ist zurückzugeben!
OLG Stuttgart, 27.12.2024 - 3 U 184/23
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Neueste Leseranmerkungen
OLG Brandenburg:
Dach für PV-Anlage vermietet: Wer haftet für Schäden am Dach?
IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Planerhaftung für Verzögerungsschäden nur mit bauablaufbezogener Darstellung!
IBR 2026, 354
OLG Schleswig/BGH:
Auch nicht freigegebene Rechnung ist zu bezahlen!
IBR 2026, 334
LG Cottbus:
Bausache ist auch Handelssache: Baukammer oder KfH zuständig?
IBR 2026, 382
OLG Naumburg:
Behinderung weggefallen: Auftragnehmer muss Arbeiten zügig fortführen!
IBR 2026, 177
OLG Hamburg:
Projektsteuerungsvertrag = Werkvertrag?
IBR 2026, 296
OLG Köln:
Wie ist das Zusatzhonorar bei einer Bauzeitverlängerung zu ermitteln?
IBR 2026, 298
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Neueste Beiträge:
weitere Beiträge
BGH:
Rückforderung von Abschlagszahlungen: Wer hat für was die Beweislast?
IBR-Beitrag
LG Frankfurt/Main:
Kein Anspruch auf Übersendung digitaler Verwaltungsunterlagen
IMR-Beitrag
AG München:
Wiederbestellung der Verwaltung: Keine Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten!
IMR-Beitrag
OLG Frankfurt:
Schadensersatz aus Amtshaftung nach Nutzungsuntersagung wegen (fehlender) Statik
IBR-Beitrag
OLG Karlsruhe/BGH:
Mangelfreies Werk wird kaputtrepariert: Schadensersatz, nicht Mängelbeseitigung!
IBR-Beitrag
VG Braunschweig:
Schematische Fördermittelkürzungen unterliegen Grenzen!
VPR-Beitrag
LG Aachen:
Keine Verzinsung von bei Vertragsschluss vereinbarten Vorauszahlungen!
IBR-Beitrag
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Neueste Volltexturteile:
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OLG Düsseldorf:
Vorschuss gibt es für die sichere, nicht für die billige Mängelbeseitigung!
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OLG Naumburg:
Rechtsanwendung nach Schema F ist kein Anwaltsprivileg!
Volltext
LG Stuttgart:
Fehlerhafte Jahresabrechnung begründet keinen Erfüllungseinwand!
Volltext
OLG München:
Richterliche Störgefühle" sind irrelevant!
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OLG München:
Lieferung KW 20 = verbindlicher Vertragstermin?
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EuGH:
Öffentliches Unternehmen" bei Einfluss durch mehrere Kommunen?
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BGH:
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VPB: Pfusch am Bau - wie private Bauherren sich absichern können
© RoniMeshulamAbramovitz - iStock
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