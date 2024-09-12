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Neuer Mangel durch Mängelbeseitigung: Schadensersatz, keine Nachbesserung!
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Preis als einziges Zuschlagskriterium bei Standard-Dienstleistung?
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OLG Brandenburg:
Dach für PV-Anlage vermietet: Wer haftet für Schäden am Dach?
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Planerhaftung für Verzögerungsschäden nur mit bauablaufbezogener Darstellung!
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LG Cottbus:
Bausache ist auch Handelssache: Baukammer oder KfH zuständig?
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Projektsteuerungsvertrag = Werkvertrag?
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Wie ist das Zusatzhonorar bei einer Bauzeitverlängerung zu ermitteln?
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Einbeziehung der VOB/B durch Verweis auf der Rückseite des Auftragsschreibens?
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Zulässige Auftragsänderung auch nach Laufzeitende?
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Auch Kleinstcampingplätze sind bauliche Anlagen!
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Betriebskosten: Schätzung eines Mindestbetrags bei pauschalen Abzügen
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VG Berlin:
WEG ist für das Gemeinschaftseigentum verantwortlich!
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Umfrage zur Anerkennung von Normen am Bau
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Genießen Normen und technische Regeln allein schon durch ihre Anwendung den Status einer allgemein anerkannten Regel der Technik (a.a.R.d.T.)? - In der Rechtsprechung galt bisher eine entsprechende Vermutung des V. Zivilsenats am Bundesgerichtshof. Die Frage hat für den vorbeugenden Brandschutz und die Arbeit der damit befassten Architekten, Planer und Ingenieure weitreichende praktische und haftungsrechtliche Konsequenzen.
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