Neue Richterin am VIII. Senat des BGH

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Haftet der Statiker für Verzögerungsschäden infolge mangelhafter Pläne?
OLG Stuttgart, 24.03.2026 - 10 U 72/25
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Fenster und Innentüren herstellen, liefern und montieren: Kauf- oder Werkvertrag?
OLG München, 17.07.2023 - 28 U 1010/23 Bau
Volltext
Carport-Bausatz = unwiderrufliche Individualanfertigung?
OLG Brandenburg, 06.05.2026 - 4 U 32/25
Volltext
Tiefbauunternehmer darf nicht "blind" auf Leitungspläne vertrauen!
OLG Celle, 06.05.2026 - 14 U 116/25
Volltext
Vorbringen verspätet? Zurückweisung erst nach gerichtlichem Hinweis!
OLG Brandenburg, 09.04.2026 - 10 U 58/25
Volltext
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OLG Schleswig/BGH:
Keine Rechnungsfreigabe, keine Fälligkeit?
IBR-Beitrag
LG Cottbus:
Vorrang der Baukammer vor der KfH?
IBR-Beitrag
OLG Naumburg:
Behinderung weggefallen: Auftragnehmer muss Arbeiten zügig fortführen!
IBR 2026, 177
OLG Hamburg:
Projektsteuerungsvertrag = Werkvertrag?
IBR 2026, 296
OLG Köln:
Wie ist das Zusatzhonorar bei einer Bauzeitverlängerung zu ermitteln?
IBR 2026, 298
OLG Naumburg:
Zusatzhonorar wegen verlängerter Bauzeit: Auf die Baufertigstellung kommt es an!
IBR 2025, 530
Alle Sachgebiete
100 Jahre VOB/B Zeit für den verdienten Ruhestand?
Langaufsatz
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Neueste Beiträge:
weitere Beiträge
BGH:
Die AGB-Brille des BGH ist schärfer als bei vielen Instanzgerichten
IBR-Beitrag
OLG Schleswig:
Terminplan "umgeworfen", Vertragsstrafe hinfällig!
IBR-Beitrag
BVerwG:
Rechtsänderungen nutzen nur dem Bauherrn!
IBR-Beitrag
OLG Köln:
CE-Kennzeichen ohne Grundlage: Kaufsache mangelhaft?
IBR-Beitrag
OLG Celle:
Wer muss die Handwerker für eine Bauteilöffnung beistellen?
IBR-Beitrag
OLG Zweibrücken:
Abrechnungsverhältnis durch mündliches Baustellenverbot?
IBR-Beitrag
OLG Stuttgart:
Besteller muss konkrete Planungsmängel rügen!
IBR-Beitrag
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OLG München:
Fenster und Innentüren herstellen, liefern und montieren: Kauf- oder Werkvertrag?
Volltext
VG Düsseldorf:
IFG im Vergabeverfahren: Auftraggeber muss Nicht-Existenz von Unterlagen beweisen!
Volltext
OVG Berlin-Brandenburg:
Muss die Behörde eine anstehende Änderung der Rechtslage abwarten?
Volltext
OLG München:
Räumungsanspruch des Erstehers gegen den fraudulösen Besitzer
Volltext
OLG Celle:
Tiefbauunternehmer darf nicht "blind" auf Leitungspläne vertrauen!
Volltext
VK Westfalen:
Wertungsgremium muss unverändert bleiben!
Volltext
VG Berlin:
Waldkiefer vs. PV-Anlage: Anspruch auf Fällgenehmigung?
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